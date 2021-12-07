Гори, Грузия, , 14:34 — REGNUM В Грузии не закончится политический кризис, пока бывший президент страны Михаил Саакашвили находится в заключении. Об этом 7 декабря заявил журналистам член основанной им партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили после того, как навестил экс-президента в военном госпитале в Гори.

Протест в Грузии Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он рассказал, что экс-президент видит по телевизору, что уровень жизни в стране падает. Бывший грузинский лидер якобы переживает из-за того, что ничего не может поделать, так как находится в «плену» правящей партии «Грузинская мечта».

«Мы говорили и говорили о планах, и я могу повторить руководству «Грузинской мечты», что вас ждёт очень жаркая зима по простой причине — пока президент Саакашвили будет у вас в политическом плену, до так пор политический кризис закончиться не сможет», — сказал Хабеишвили.

Напомним, Саакашвили тайно вернулся в Грузию в сентябре, а 1 октября его арестовали. Находясь в тюрьме, экс-президент призывает сторонников совершить в стране революцию, беря пример с Украины и Армении. Его арест и заявления о голодовке дают повод для постоянных протестных акций членам ЕНД.

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