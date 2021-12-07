Казань, 7 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Татарии среди учителей, не прошедших вакцинацию от коронавируса, отстранили от работы 30 человек. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

PublicDomainPictures Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной — все новости»

Он напомнил, что сотрудники учреждений образования входят в число работников, которые должны вакцинироваться, согласно постановлению главного санитарного врача республики.

«Сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость. Поэтому прошу, не откладывая в долгий ящик, не создавая проблем себе и школам, вакцинируйтесь», — цитирует министра «Татар-информ».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с 10 ноября проходят рейды по соблюдению требований об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. К этой дате учителя должны были быть привиты от коронавируса хотя бы один раз. Не прошедших иммунизацию вторым компонентом вакцины от COVID-19 отстраняют от работы с 7 декабря.

Читайте также: В Татарии за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли более 26 тыс. человек

Читайте также: Верховный суд Татарии отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов