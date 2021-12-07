Ньон, Швейцария, , 14:32 — REGNUM Матч группового этапа Лиги Европы между польской «Легией» и московским «Спартаком» обслужит бригада арбитров из Словении. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба УЕФА.

Арбитр Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Главным арбитром матча назначен Матей Юг. Помогать ему будут лайнсмены Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвёртым рефери стал Драгослав Перич.

Кроме того, за систему видеоповторов VAR будут отвечать испанские судьи Хосе Санчес и Рауль Кабаньеро.

Матч «Легия» — «Спартак» пройдёт 9 декабря в Варшаве. Напомним, первая встреча в Москве завершилась победой польского клуба со счётом 1:0.