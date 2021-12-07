Москва, , 14:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову публиковать данные о средних зарплатах не только по отраслям, но и по регионам, включая максимальные и минимальные показатели, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Вот смотрите, у граждан справедливо вызывает нарекание и где-то, если хотите, раздражение, когда постоянно публикуются средние заработные платы по той или другой сфере. У нас страна огромная, ситуация в регионах разная. Она отличается многократно», — отметил Володин.

Он предложил иной подход.

«Можно ли, когда вы говорите, или ваши коллеги, о средних заработных платах, руководствоваться, где это, в каком регионе. И показывать минимальную среднюю заработную плату, и максимальную. В каком регионе минимальная, в каком — максимальная», — заявил спикер Госдумы, обращаясь к Котякову.

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