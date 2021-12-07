Екатеринбург, 7 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Заксобрания Свердловской области поддержали поправки в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Решение было принято 7 декабря на очередном пленарном заседании регионального парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Во время обсуждения председатель комитета Заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин отметил, что важно учитывать мнение общественности и то, насколько нормы законопроекта соответствуют Конституции РФ.

Руководитель областного Управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заострил внимание на том, что комплекс мероприятий с конца октября показал свою эффективность не только в Свердловской области, но и в других регионах страны. Он высказал мнение о важности поддержки проекта, поскольку при вакцинации риск заболеть ковидом снижается в 13,5 раз.

Член фракции «Справедливая Россия» Екатерина Есина отметила, «Важно регламентировать перечень медицинских показаний к вакцинации. Регламентировать форму документа в медицинском отводе. Кроме того, законопроектом не решен вопрос о гражданах, которые перенесли коронавирусную инфекцию без обращения в медицинскую организацию либо перенесли заболевание за рубежом».

По словам Александра Ивачева, закон не выполняет поставленные задачи. «Социология показывает, что 80% населения не принимают и не поддерживают принятие такого закона. Основное — это то, что закон насквозь лживый». Депутат усомнился в эффективности законопроекта. Он заявил, что коды лишают жителей конституционных прав. «Государство должно относиться к нашим гражданам, как к людям, а не как к скоту, которых надо загонять в электронное стойло», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло поправки в Госдуму 12 ноября. После этого их направили в регионы для обсуждения. 7 декабря свердловское Засобрание поддержало один из законопроектов. Из 46 депутатов за это проголосовали 38, а против восемь.