Лондон, , 14:29 — REGNUM В ходе биржевых торгов цена на газ в Европе поднялась до отметки почти $1130 за тысячу кубометров. Это 7 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

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Отмечается, что цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в настоящее время увеличилась до $1129,4 за тысячу кубометров.

При этом в целом рост цены на газ в Европе по сравнению с закрытием торгов накануне составил 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что цена на газ в Европе снова перевалила за отметку в $1100 за тысячу кубометров.