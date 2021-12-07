7 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Анатолий Кошкин, , 15:31 — REGNUM О том, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида еще в бытность министром иностранных дел в кабинете Синдзо Абэ был недоволен политическими маневрами своего шефа на российском направлении, известно. Ему не нравилось то, что Абэ, по сути, отстранил в пользу своих единомышленников в министерстве экономики МИД Японии от реализации программы «обволакивания дружбой» российских лидеров с целью через посулы широкого экономического сотрудничества склонить их к уступке «северных территорий». Так в Токио произвольно и неправомерно именуют исторически и политически принадлежащие нашей стране острова южной части Курильского архипелага — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски. При этом допускался вариант получения этих островов как бы в рассрочку, по частям — сначала Малой Курильской гряды (Шикотана и Хабомаи), а затем и наиболее крупных и освоенных островов Большой Курильской гряды. МИД Японии же настаивал на сохранении «базовой позиции», согласно которой российское правительство должно-де «вернуть» Японии указанные острова, причем «все и сразу». Надо признать, что большинство политического класса и населения страны не одобряли «заигрывания» Абэ с Москвой.

Синзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

Особенно много недовольных обнаружилось после данного Абэ президенту РФ Владимиру Путину в Сингапуре в ноябре 2018 года обещания «решать вопрос на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года». Как известно, в эту декларацию по волюнтаристскому настоянию Никиты Хрущева было включено обещание советского правительства в виде жеста доброй воли «передать» Японии острова Шикотан и Хабомаи, но только после подписания и, разумеется, ратификации двустороннего мирного договора, окончательно разрешающего все проблемы послевоенного урегулирования, включая территориальное размежевание и установление государственной границы. Хотя Абэ не говорил в Сингапуре о подписании мирного договора на условиях получения только Шикотана и Хабомаи, его стали обвинять в замыслах отказаться от возвращения якобы «исконно японских» Кунашира и Итурупа.

В действительности замысел Абэ и его «советников» состоял в том, чтобы побудить Путина вернуться к его позиции начала нулевых годов о допустимости подписания мирного договора на основе «хрущевского компромисса». Как разъясняли автору этих строк весьма информированные собеседники, Абэ одержим идеей оставить свое имя в учебниках как политика «разрешившего территориальную проблему», пусть и не до конца. Имеется в виду получить Шикотан и Хабомаи, а судьбу Кунашира и Итурупа пусть-де решают последующие лидеры Страны восходящего солнца.

Остров Шикотан СтаниславС

С этой версией трудно согласиться полностью. Ведь Абэ и его окружение не могли не понимать, что, даже договорившись с Путиным о передаче Шикотана и Хабомаи и подписав мирный договор, нет никаких гарантий по поводу ратификации такого соглашения парламентом страны. Против таких, как считают многие в Японии, «унизительных» условий с большой вероятностью выступит не только парламентская оппозиция, но и многие однопартийцы Абэ.

Это хорошо понимает Кисида. Учитывая настроения в парламенте и в обществе, он уже в предвыборный период предпочел демонстрировать «ястребиные» позиции по вопросу о «северных территориях». Известны его близкие к ультиматуму заявления в адрес России с требованиями «отдать» южные Курилы «все и сразу». При этом этот политик не останавливается перед шантажом Москвы, угрожая тем, что без всех «северных территорий» он мирный договор не подпишет.

Такая позиция фактически является критикой политики лавирования Абэ, что, естественно, не может понравиться последнему. Тем более что Абэ не собирается уходить из большой политики, возглавив крупнейшую фракцию в правящей Либерально-демократической партии Японии. Не теряя времени, бывший премьер переходит, по сути, в контрнаступление по вопросам японо-российских отношений, которые он в связи с активизацией китайско-российского сотрудничества определил как «буквально вопрос жизни и смерти».

Комментируя разногласия двух политиков, влиятельная японская газета «Хоккайдо симбун» считает, что между Фумио Кисидой и Синдзо Абэ «разгорается нешуточный спор». Указывается, что «речь идет о наиболее приемлемом и эффективном курсе в отношении России, прежде всего по вопросу о возврате северных территорий».

Отмечая недовольство Абэ игнорированием Кисидой его достижений в длительных переговорах с президентом Путиным, газета пишет: «В публичных заявлениях Кисиды вопрос о Декларации (1956 года) просто исчез. Этого важного в японско-российских отношениях документа он просто не касается».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Kishida.gr.jp

Газета цитирует заявление бывшего премьер-министра Абэ, которое он сделал в публичной лекции в одном из токийских отелей 29 ноября нынешнего года: «В совместной японско-советской Декларации 1956 года ясно записано, что острова Шикотан и Хабомаи возвращаются Японии. Важно твердо придерживаться этого положения. Господин премьер Кисида в течение четырех лет являлся министром иностранных дел в моем кабинете. И мне хочется пожелать ему твердо придерживаться намеченного тогда курса».

По мнению «Хоккайдо симбун», «таким образом Абэ оказывает давление на действующего премьера Кисиду, требуя от последнего продолжения того курса в отношении переговоров по территориальной проблеме с Россией, который был выработан во время правления Абэ».

Пользуясь своим большим влиянием в правящей партии и ее руководстве, Абэ считает возможным публично отчитывать премьер-министра, отстаивая правильность своего курса в отношениях с нашей страной.

«Думаю, господин Кисида читал соответствующие протоколы наших бесед с Путиным. Пусть прочтет их еще раз», — заявляет Абэ. «На встрече с Кисидой в его официальной резиденции 30 ноября Абэ особо разъяснял Кисиде важность сингапурских договоренностей, достигнутых с Путиным в ноябре 2018 года. Тот же самый тезис бывший премьер не устает подчеркивать и в ходе неофициальных контактов с нынешним премьером», — отмечает «Хоккайдо симбун».

Хотя Кисида не может игнорировать требования «дона» ЛДП и стал в своих выступлениях упоминать «сингапурские договоренности», он упорно не желает ставить во главу угла отношений с Россией Совместную декларацию с ее «хрущевским компромиссом». Похоже, новый премьер будет и впредь отвергать частичное «решение территориального вопроса», заявляя: «Я высоко ценю дипломатию периода премьерства Синдзо Абэ на российском направлении, в том числе усилия по продвижению подписания мирного договора с Россией. Мы будем продолжать основополагающий курс японского правительства, состоящий в том, чтобы подписывать японско-российский мирный договор только после полного разрешения вопроса о принадлежности всех четырех северных островов».

Подписание совместной Декларации СССР и Японии в Москве. 19 октября 1956 года

МИД Японии и его новый глава Ёсимаса Хаяси солидаризируются с позицией премьера, который явно дистанцируется от «сингапурских договоренностей». В связи с этим «Хоккайдо симбун» заключает: «Примечательно, что, оставив должность министра в 2017 году, Фумио Кисида формально не имел отношения к известным сингапурским договоренностям между премьером Абэ и президентом Путиным. По сведениям из японского МИД, преобладающее в министерстве в настоящее время настороженное отношение к формуле «возврат двух островов» сильно влияет на политику Кисиды в отношении России».

Ну, а пока два японских политика спорят о том, сколько островов «забирать» у России и в какой последовательности, Москва укрепляет обороноспособность на Курилах, готовится вводить беспрецедентно льготный режим хозяйствования на далеких, но «нашенских» островах. Что неизменно вызывает ставшие традиционными протесты и представления официального Токио, не желающего мириться с реальностью и продолжающего, как говорят в Японии, «кумо-о цукаму» — «хватать облака руками»…