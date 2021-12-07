Лос-Анджелес, США, 7 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Американский рэпер Лил Уэйн (Lil Wayne) якобы наставил огнестрельное оружие на своего телохранителя. Об этом 7 декабря пишет Page Six.

Лил Уэйн (Lil Wayne)

Один из телохранителей рэпера обвинил артиста в том, что тот угрожал ему винтовкой AR-15 во время их ссоры. После инцидента мужчина вызвал полицию.

Добавим, что причиной ссоры телохранителя и Лил Уэйна стали фотографии артиста. Рэпер обвинил своего сотрудника в том, что тот якобы снимал его и передавал кадры журналистам.