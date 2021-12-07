Варшава, , 14:25 — REGNUM На границе Белоруссии и Польши «стало меньше мигрантов, но они стали агрессивнее». Об этом сообщила 7 декабря пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская в эфире Polskie Radio.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«На границе уже нет лагерей мигрантов. Мы не видим кочующих у границы, зато видим силовые попытки ее пересечь. Подъезжают белорусские грузовики, и из них выходят иностранцы, которые потом пытаются быстро пересечь границу», — заявила Михальская.

По ее словам, «раньше мигранты собирались большими группами и лишь после этого предпринимали попытки пересечь границу, а сейчас это в основном кратковременные попытки, после которых они отходят вглубь Белоруссии».

«Мы не знаем, что с ними происходит дальше, скорее всего, их забирают белорусские силовики. Мы этого не видим», — добавила пресс-секретарь Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.