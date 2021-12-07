Москва, 7 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Проект санкций США, касающийся банков России, пока находится на этапе обсуждения, однако высока вероятность того, что президент США Джо Байден может сообщить о них президенту России Владимиру Путину на предстоящих 7 декабря переговорах, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

torange.biz Санкции против России

«Суть санкционного пакета заключается в том, что конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты может быть ограничена в случае вторжения России на Украину. Помимо данной меры, сообщается о возможных ограничениях переводов SWIFT.

Подобные новости уже появлялись ранее, однако, как заявляет исполнительный директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов: «Нас от SWIFT отключать не собираются. Очень просто — это никому не выгодно».

Ранее, напомним, Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT.

В любом случае, если угроза введения данных санкций станет больше, чем просто угрозой, то первой, конечно же, отреагирует на них национальная валюта и фьючерсные контракты USD/RUB. При негативном сценарии развития событий курс доллара может подскочить с 74 до 80 руб./доллар.

Однако, если угроза не столь реальна, то инвесторам стоит воспользоваться хорошим моментом и спокойно покупать упавшие позиции», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские и европейские партнёры России могут вскоре ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Читайте также: СМИ сообщили о подготовке в США санкций против банков России