Кисловодск, Ставропольский край, 7 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Ставропольском крае произошли кадровые изменения в корпусе руководителей городов Кавминвод. Накануне, 6 декабря, написал заявление об оставке мэр города Железноводска Евгений Моисеев. А уже сегодня он получил новое назначение.

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Моисеев назначен новым исполняющим обязанности мэра Кисловодска. Решение об этом приняла дума города-курорта. Напомним, бывший мэр Кисловодска Александр Курбатов летом 2021 года получил серьезную травму во время катания на электросамокате. Он долгое время находился на лечении в Москве и в настоящее время проходит курс реабилитации.

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На место ушедшего в отставку с поста мэра Железноводска Евгения Моисеева назначен его первый заместитель Евгений Бакулин. Мэры Кисловодска и Железноводска будут избраны в результате конкурсных процедур.

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