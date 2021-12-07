Москва, 7 декабря, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову подумать над ростом зарплат технических работников бюджетных учреждениях, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«У нас с вами большое количество людей работает в бюджетной сфере. И есть те, кто работает нянечками, уборщицами, вахтерами. У них у всех заработная плата — минимальный размер. Давайте подумаем о них, что мы будем делать в отношении той части людей, которые решают важную задачу, обеспечивая деятельность бюджетных учреждений, но при этом они получают лишь минимальный размер оплаты труда (МРОТ)», — сказал Володин.

Володин также предложил Котякову подумать над стимулами для бизнеса, повышающему зарплату работникам.