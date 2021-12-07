Эрзинский район, Тыва, 7 декабря, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Жителям Эрзинского района Тувы пришлось самим заканчивать облагораживание сквера перед зданием администрации. По словам главы района Шораана Шомбуна, нанятый для проведения работ подрядчик всё лето «кормил» их обещаниями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница главы администрации Эрзинского района Шораана Шомбуна в инстграм Эрзинский район. Тувы

Однако обязательства компания так и не выполнила до наступления холодов. В результате работники администрации вместе с простыми эрзинцами на минувших выходных сами уложили плитку.

«Я про таких подрядчиков и невыполненных работах раньше слышал, но никогда не сталкивался с такой проблемой. На сегодня ощущаю, что это действительно проблема, ведь он нам доставил немало хлопот», — написал глава на своей странице в инстаграм.

Он также выразил уверенность, что облагораживание сквера всё же будет завершено, призвав жителей прийти на центральный сквер и «написать историю». Нерадивого подрядчика, по мнению Шораана Шомбуна, догонят «закон и карма».