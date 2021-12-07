Москва, , 14:21 — REGNUM На Всемирной универсальной выставке в Дубае пройдет показ коллекций столичных дизайнеров Moscow Seasons. Created in Moscow. Об этом 7 декабря сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие состоится в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Предстоящее шоу должно стать частью масштабной программы российской столицы на Экспо-2020, которая знакомит международную аудиторию с современным вектором развития Москвы.

«Креативные индустрии — важный и динамично развивающийся сектор экономики Москвы. Презентация коллекций на Всемирной выставке в Дубае — еще одна возможность продемонстрировать наш потенциал. На показе будут представлены проекты 15 дизайнеров и модных домов», — сказала Сергунина.

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