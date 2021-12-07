Париж, 7 декабря, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в понедельник, 7 декабря, что жители страны в возрасте 65 лет и старше смогут пройти ревакцинацию от коронавируса без предварительной записи и независимо от того, в какой центр они обратятся, сообщает BFM TV.

Флаг Франции

«Чтобы попытаться обуздать циркуляцию вируса, мы должны сохранить наш вакцинный щит и даже усилить его», — подчеркнул премьер-министр страны.

Более 10 миллионов жителей Франции прошли ревакцинацию от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции планирует приступить к вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.