Чита, , 14:19 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 7 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 90 244 (+307 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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Вместе с тем 76 641 пациент (+429 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1988 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 161 находятся в тяжёлом состоянии (-13 за сутки), 66 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3за сутки).

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