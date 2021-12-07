Москва, , 14:18 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову подумать над стимулами для бизнеса, повышающему зарплату работникам, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Какие есть предложения, или вы прорабатываете в части стимулирования бизнеса, руководителей предприятий, связанных с ростом заработной платы. Другими словами, если предприятие повышает заработную плату, давайте посмотрим, может быть, какие-то должны быть преференции таким предприятиям или отраслям», — сказал Володин.

Отдельно он остановился на сфере АПК.

«У нас сельское хозяйство сейчас показывает и рост, и хорошие показатели. У владельцев, руководителей предприятий и Бентли, и спортивные, дорогущие Ягуары, и БМВ. Что министерство в этой части делает, потому что у работников наемных, как правило, заработная плата — минималка, МРОТ», — указал спикер Госдумы.