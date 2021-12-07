Нижний Новгород, , 14:40 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 7 декабря выявили 655 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 659 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 219 092 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 688 человек, всего выздоровели с начала пандемии 189 347 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 33 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9125 человек. Накануне сообщалось о 36 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 20 620 человек.

По состоянию на 7 декабря в регионе проведено 4 478 271 тест для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 8 686 нижегородцев. Охват населения тестированием составляет 290,3.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 7 декабря составляет 18%.