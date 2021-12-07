Уфа, , 14:18 — REGNUM Четыре ходатайства о помиловании от осужденных отклонили в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что в республике прошло заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии. На нем было рассмотрено четыре ходатайства о помиловании. Осужденные отбывают наказание в учреждениях системы исправления наказания, находящихся в республике. При этом ни одно из ходатайств не было поддержано.

«Первые два ходатайства поступили от осужденных за преступления, не связанные с угрозой жизни человека. Это кражи, грабеж, драки, уничтожение чужого имущества и так далее. Объединяет их то, что в обоих случаях имел место рецидив. Люди неоднократно были приговорены к мягким мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы. Но, к сожалению, это не повлияло на них положительным образом, а, напротив, привело к усугублению ситуации. Почувствовав свою безнаказанность, осужденные продолжали совершать правонарушения, что называется, по нарастающей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Сообщается, что два других дела были связаны с дорожно-транспортными происшествиями, которые привели к смерти человека. При этом в одном случае водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал в кювет, где перевернулся. В итоге пассажир получил не совместимые с жизнью травмы. В другом дорожно-транспортном происшествии водитель выехал на обочину и насмерть сбил велосипедиста.

«Члены комиссии, изучив все ходатайства, пришли к общему мнению об их отклонении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии поддержали ходатайство о помиловании осужденного.