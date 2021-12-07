Казань, , 14:38 — REGNUM В Татарии в 2022 году планируют построить 161 километр газопроводов с доведением газа к границам 2 800 домовладений. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на брифинге в доме правительства РТ.

Газификация Gazprom.ru

В Татарии региональная программа газификации реализуется с 2019 года. Она рассчитана до 2023 года. В настоящее время уровень газификации составляет 99,6%. По завершении программы ее уровень возрастет до 99,8%, уточнил спикер.

В 2020 и 2021 годах в республике было построено 222 км сетей с подведением сетевого газа к границам 4 тыс. земельных участков.

В рамках Федеральной программы предусмотрено доведение газопровода к границе земельного участка без привлечения средств населения. В Татарии на бесплатную догазификацию могут рассчитывать более 18 тыс. домовладений в 903 населенных пунктах. Уже поступило более 6,5 тыс. заявок. До конца 2021 года планируется подключение 687 домовладений. В настоящее время заключено 923 договора, добавил глава ООО «Газпром трансгаз Казань».

ИА REGNUM напоминает, в России в 2021 году стартовала Федеральная программа социальной газификации. Правительство России поручило регионам обеспечить дополнительные меры поддержки льготных категорий граждан при газификации ими домовладений.

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