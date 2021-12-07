Ростехнадзор расследует причины аварии на кузбасской шахте имени Ленина
Кемеровская область, 30 мая, 2008, 12:12 — ИА Регнум. Специалисты Ростехнадзора приступил к расследованию причин аварии на шахте имени Ленина ОАО "Южный Кузбасс" ОАО "
Эти шахтеры монтировали секционные крепи, поддерживающие свод горной породы. Инспектора Ростехнадзора называют обвалы пород малопрогнозируемыми, так как определить, соблюдались ли требования безопасности, могут только те, кто сам занимался монтажом.
Напомним, что на месте аварии в шахте имени Ленина в Междуреченске работают четыре отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ). Всего в разборе завала занято 28 человек. Привлечены три реанимационно-противошоковые группы (РПГ). На шахте развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Напомним, что областной штаб возглавил губернатор области