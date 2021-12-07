Кемеровская область, 30 мая, 2008, 12:12 — ИА Регнум. Специалисты Ростехнадзора приступил к расследованию причин аварии на шахте имени Ленина ОАО "Южный Кузбасс" ОАО " Мечел " (Кемеровская область), которая произошла утром 30 мая, а также участвует в спасении оказавшихся под завалом шахтеров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, сегодня в результате обрушения монтажной камеры под завалом оказались 8 рабочих. В данный момент шесть шахтеров остаются под завалом.

Эти шахтеры монтировали секционные крепи, поддерживающие свод горной породы. Инспектора Ростехнадзора называют обвалы пород малопрогнозируемыми, так как определить, соблюдались ли требования безопасности, могут только те, кто сам занимался монтажом.