Баку, 7 декабря, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Баку 7 декабря прошла торжественная церемония открытия Астраханского делового центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Баку

Сообщается, что на открытие в столицу Азербайджана прибыл губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В церемонии также участвовали посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, вице-премьер-министр Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев и другие.

«Мы реализовали много совместных проектов. Астраханский деловой центр в Баку — очередной яркий пример нашего успешного взаимодействия. Он станет удобным местом для установления прямых контактов между российскими и азербайджанскими бизнесменами», — сказал на церемонии открытия Бабушкин.

Он добавил, что в центре будет работать центр образования, науки и технологий Астраханского государственного университета. Губернатор также назвал Азербайджан «ведущим партнёром» Астраханской области.

Стоит отметить, что в Астрахани Азербайджанский деловой центр открыли в мае 2018 года. Азербайджан является одним из пяти крупнейших торговых партнёров области. В торговом балансе республики 1,8% приходится на Астрахань.