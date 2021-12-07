Нижний Новгород, , 14:44 — REGNUM За минувшие сутки 33 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 36 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 9125 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в регионе выявили 655 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 659 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 219 092 случаев. Активными носителями вируса в Нижегородской области в настоящее время являются 20 620 человек.