Салехард, 7 декабря 2021, 14:13 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, из них девять — среди вахтовых работников. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.
Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 130 случаев.
Госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями 531 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 7 декабря подтвердили 59 356 случаев заражения коронавирусом, вылечился 53 295 человек.
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