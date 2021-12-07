Салехард, 7 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом, из них девять — среди вахтовых работников. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус

Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в ЯНАО 130 случаев.

Госпитализирован с COVID-19 и внебольничными пневмониями 531 человек. С начала пандемии в ЯНАО на 7 декабря подтвердили 59 356 случаев заражения коронавирусом, вылечились 53 295 человек.