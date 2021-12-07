Ташкент, , 14:12 — REGNUM В Ташкенте 8 декабря состоится вторая министерская конференция в формате «Италия — Центральная Азия». Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Ташкент Dilshod Akbarov

В пресс-службе ведомства отметили, что в ходе мероприятия руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии, Италии и представители Европейского союза обсудят современные вызовы в регионе, возможности для сотрудничества в сферах политики, экономики и здравоохранения.

«В рамках конференции также состоится круглый стол на тему: «Современное состояние и перспективы развития научного сотрудничества между Италией и Центральной Азией», — говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Узбекистана.