Станислав Стремидловский, 7 декабря 2021, 14:53 — REGNUM

Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
Иван Шилов © ИА REGNUM

Спустя два месяца после того, как председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион намекнул в интервью итальянской газете Corriere della Sera о готовящейся новой встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, такую информацию подтвердил сам понтифик. Он сделал это на борту папского самолета, возвращавшегося из Афин в Рим в понедельник, 6 декабря.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Веры Щербаковой, папа сказал: «Встреча с патриархом Кириллом не за горами. Я думаю, что на следующей неделе Иларион придет ко мне, чтобы договориться о возможной встрече, потому что патриарх должен уехать — я не знаю, куда он едет… он едет в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов, я также готов поехать в Москву: нет протоколов для диалога с братом». Через несколько часов последовали разъяснения главы ОВЦС. «В двадцатых числах декабря запланирована моя встреча с папой Римским Франциском, — заявил митрополит. — Я предполагаю поздравить его от имени патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов — возможная в дальнейшем встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены… Относительно визита папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался. Надеюсь, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес». При этом Иларион уточнил, что подготовка визита предстоятеля РПЦ в Финляндию приостановлена.

То есть Хельсинки из мест предполагаемой встречи Франциска и Кирилла лучше вычеркнуть. На наш взгляд, второго личного общения папы и патриарха можно, скорее, ожидать на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре следующего года в Казахстане. Хотя если вспомнить обстоятельства первой встречи Франциска и Кирилла, которая состоялась в феврале 2016 года в Гаване, от анонса ее до проведения прошла всего неделя. Такой минимальный разрыв был сделан, как можно судить, в интересах российской стороны. Если католический мир спокойно воспринял известие о переговорах папы и патриарха, то российско-украинский православный заволновался. То же самое происходит и сейчас, что заставляет задаться вопросом, почему на этот раз обсуждение планов новой встречи было растянуто по времени. Возможно для того, чтобы заранее вскрыть аргументацию противников диалога между Русской православной церковью и Католической церковью. Тем более что они не заставили себя ждать.

Папа Римский Франциск, патриарх Кирилл и митрополит Иларион
Папа Римский Франциск, патриарх Кирилл и митрополит Иларион
(с) о. Игорь Палкин. Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси

Со стороны консервативных православных комментаторов посыпались заявления о том, что «слова папы Франциска о возможном скором визите в Москву, безусловно, являются провокацией. Формально, как глав карликового государства Ватикан, «понтификов» неоднократно приглашали посетить Россию. Но нужно понимать и иметь в виду религиозную составляющую этого визита. То, что для миллионов русских православных христиан это будет восприниматься как вызов, как попытка внешнего вторжения, римско-католической экспансии». Также было сказано, что понтифик «в последние годы регулярно делает «реверансы» леволиберальным «хозяевам» этого мира». А в адрес патриарха Кирилла пошли упреки в том, что «в церковной Москве сейчас усиленно думают о том, как выстроить внешнюю церковную политику и не отстать в экуменических контактах от патриарха Варфоломея, однако куда более важным может оказаться то, что из-за этой погони за Фанаром в самой РПЦ продолжит расти разобщение между верующими и священноначалием». При этом указывается, что «духовный авторитет патриарха Кирилла и до пандемии был крайне невысок — все знали его как хорошего церковного управленца и дипломата, но ни как духоносного подвижника. Однако поначалу у верующих еще была надежда, что, как и патриарх Алексий II, патриарх Кирилл со временем завоюет любовь и полное доверие своей паствы», но «этого не случилось».

Начнем с того, что обвинения Франциска в «реверансах» леволиберальным «хозяевам» этого мира» не являются оригинальным изобретением консервативных православных консерваторов. Они в данном случае пользуются наработками американских правых католических кругов, недовольных курсом папы. В бытность президентом США Дональда Трампа такие католики сомкнулись с белыми евангелистами, поддерживающими политику тогдашнего хозяина Белого дома. В июле 2017 года об этом писал влиятельный журнал итальянских иезуитов La Civilta Cattolica, обративший внимание на «удивительный экуменизм» части американских евангельских фундаменталистов и католиков. После избрания президентом США Джо Байдена, с которым Ватикан быстро нашел общий язык, Франциска стали обвинять в игре на стороне демократической администрации и глобалистов, а критики понтифика, особенно архиепископ Карло Мария Вигано оказался любимым персонажем как консервативных американских католических ресурсов, так и некоторых русскоязычных православных. В данный контекст пытаются вписать и Русскую православную церковь, хотя эта конфронтационная ситуация не является ее внутренней повесткой.

Папа Римский Франциск во время посещения Капитолия. США
Папа Римский Франциск во время посещения Капитолия. США
(сс) USCapitol

Несостоятельными выглядят также попытки приписать патриарху Кириллу какое-то «соревнование» с Фанаром в «экуменических контактах». Если где патриархи и «соревнуются», то на православном поле. Наибольшее раздражение у Константинополя вызывает созданный при участии Московского патриархата Амманский формат, объединяющий ряд православных Церквей, а не общение РПЦ со Святым престолом. Проблема в другом. Московский патриархат после прорывной встречи в Гаване так и не решился развивать православно-католический диалог, опасаясь своих внутренних консерваторов. Однако в последнее время значительно активизировались межгосударственные контакты между Ватиканом и Россией. На их фоне внешнеполитическая деятельность РПЦ выглядит «замороженной». Это может привести к тому, что Московский патриархат будет выведен за скобки российско-ватиканских отношений. После чего папу Франциска в качестве государственного деятеля пригласит посетить Москву российское руководство, отметая церковные доводы о «нежелательности» такого визита как несущественные и носящие признаки внешнего влияния.