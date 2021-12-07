Воронеж, , 14:11 — REGNUM Директор МКУ «Администрация городских кладбищ» задержан в Воронеже 7 декабря. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на неназванные источники.

Кладбище

По информации «Вести-Воронеж», руководитель бюджетного учреждения был задержан сотрудниками ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области. В отношении него готовятся возбудить уголовное дело.

Официальных подтверждений задержания от правоохранительных органов пока не поступало.

Несколькими днями ранее в одном из федеральных telegram-каналов было опубликовано расследования коррупционных схем на похоронном рынке Воронежа.