Сунжа, Ингушетия, 7 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ингушетии примут меры к владельцам крупного рогатого скота, которые не следят за ним должным образом. Пасущихся безнадзорно в парках и на площадях в городе Сунжа животных будут отправлять на «штрафстоянки».

Alex Foto Корова

Об этом сообщил в ходе встречи с местными жителями депутат Народного собрания Джабраил Мухлоев. По его словам, владельцев коров и лошадей неоднократно предупреждали о необходимости пасти скотину в положенных местах, чтобы она не создавала угроз для жителей и гостей Сунжи. Однако те предпочитают выпускать коров на улицы города, нежели платить пастуху за присмотр за ними.

«Впредь находящиеся на улицах, площадях, в скверах коровы будут признаны безнадзорными. Животные подлежат отправке в загон, а объявившемуся недобросовестному владельцу придется оплатить административный штраф. Только после этого животное будет выпущено», — пишет «Интерфакс».

Как подчеркнули власти, проблемы, которые доставляют коровы и лошади на улицах разных населенных пунктов Ингушетии, зачастую приводят к трагическим случаям. При наезде автотранспорта на животных либо гибнет скот, либо получают травмы или гибнут водители и пассажиры автомашин.