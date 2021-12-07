Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:09 — REGNUM Житель Нижнего Тагила похитил у знакомых 4,6 млн рублей. За совершение мошенничества мужчину отправили в колонию общего режима на два года, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Мошенники Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год свердловчанин обращался к знакомым с просьбой одолжить ему денег. Кроме того, мужчина предлагал вложить деньги в мнимый бизнес. Якобы он выплатит знакомым проценты за пользование деньгами. Однако никакого бизнеса у предприимчивого свердловчанина не было. Таким образом гражданину удалось похитить более 4 млн рублей.

Суд признал мужчину в совершении мошенничества. Он получил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.