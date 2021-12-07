Москва, 7 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, днём высота сугробов в Москве превысила 20 см. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сильный снегопад в Москве

По его словам, самые высокие сугробы отмечены в Тушино — 21 см, 6 декабря было 16 см. Вильфанд уточнил, что после 15:00 температура воздуха в Москве станет плюсовой и начнёт идти мокрый снег.

По данным «Метеоновости», к вечеру 7 декабря количество снега приблизится к рекордной отметки для этого дня. Возможно, будет установлен новый рекорд — 12,7 мм осадков выпало 7 декабря 1949 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по прогнозам «Фобос», в Москве 7 декабря ожидается мощный снегопад.

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