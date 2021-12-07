Бухарест, , 14:07 — REGNUM В 2022-м году цены на природный газ для бытовых потребителей в Румынии расти не будут, поскольку Бухарест располагает необходимыми средствами, позволяющими сохранять стоимость голубого топлива на нынешнем уровне. Об этом 7 декабря заявил румынский министр энергетики Вирджил Попеску, передает Бухарестское телевидение.

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По словам министра, внутренняя добыча газа в Румынии «переживает очередной бум», что позволяет избежать соответствующих тарифных изменений.

«У нас появилось несколько дополнительных функционирующих месторождений газа, их чего можно сделать вывод о том, что ни о каком дефиците энергоносителей нынешней зимой не может быть и речи», — резюмировал, в частности, он. В то же время В. Попеску предупредил, что румынский рынок будет «адекватно реагировать» на мировые рыночные тенденции в этой сфере.

Напомним, 6 декабря крупнейший румынский производитель удобрений и химикатов — завод «Азомуреш» в Центральной Румынии объявил о прекращении производства из-за высоких цен на природный газ и электричество. В этой связи официальный Бухарест объявил о намерении выделить дополнительные бюджетные средства на поддержку предприятия. Ранее Румыния прекратила импорт российского газа с территории Украины.