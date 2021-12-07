Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Вратарь Станислав Крицюк и защитник Дмитрий Чистяков не смогут сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Об этом 7 декабря заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

«Крицюк продолжает реабилитацию. Чистяков дисквалифицирован. Все остальные смогут принять участие в матче», — сказал Семак.

Напомним, матч шестого тура группового этапа «Зенит» — «Челси» пройдёт 8 декабря в Санкт-Петербурге. В первом туре «Челси» дома победил со счётом 1:0.