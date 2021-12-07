Эль-Генейна, Судан, , 15:06 — REGNUM Десятки человек стали жертвами межплеменного конфликта на западе Судана. Как сообщает новостное агентство Bawaba со ссылкой на местные источники, жертвами столкновений в регионе Западный Дарфур стали как минимум 48 человек.

Солдат в Судане Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении независимого суданского комитета врачей также отмечается, что в результате уличных боев в столице региона — Генейне десятки человек получили ранения.

Власти Судана не комментируют эту информацию.

Предположительно, конфликт вспыхнул между арабскими и африканскими племенами, которые не смогли поделить сельскохозяйственные угодья.

Вооружённые столкновения в Дарфуре продолжаются на протяжении последних двадцати лет. Этнические противоречия усугубляются тем, что местное арабское население традиционно исповедует ислам, а представители африканских народов — христианство.