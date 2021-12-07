7 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение газеты The Foreign Policy о том, что Соединенные Штаты Америки отказывают Киеву в поставках вертолетов Ми-17, предназначавшихся ранее для Афганистана.

Оксана Переможенко, , 14:53 — REGNUM Соединенные Штаты Америки отказывают Киеву в поставках вертолетов Ми-17, предназначавшихся ранее для Афганистана. Об этом сообщает газета The Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

Вертолет Ми-17 Steve001

По данным источников, украинская сторона просит Вашингтон поставить вертолеты, а также боеприпасы к ним. Сейчас боевые машины находятся на Украине, где проходят техническое обслуживание. При этом отдавать вертолеты украинской стороне США не спешат. Источник утверждает, что таким образом Соединенные Штаты не хотят провоцировать Российскую Федерацию поставками таких вооружений Украине.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Новое Издание». Многие критически оценивают информацию о том, что украинская сторона просит у США оружие, предназначавшееся для Афганистана, считая, что Киеву это вооружение ни к чему.

«Задолбали своим оружием, лучше б попросили инвестиций в заводы, в фермы, в пароходы», — написала Иринка.

Развалины цехов уничтоженного завода Одесского завода «Краян» Vadim Tolbatov

«Вот чтобы что делать с ним?» — не понимает Viatcheslav I.

«Опять с протянутой рукой, опять попрошайничают, управление уже внешнее выпросили, когда свой ум появится?» — недоумевает BBT.

«Давно пора вооружить фракцию Зеленского — и в окопы…» — с сарказмом пишет «Ветеран».

»На продажу. Менталитет, видите ли», — иронизирует АС.

«Пусть у людей спросят… Нам не надо это долбанное оружие. Где его (Зеленского — О. П.) пресловутые референдумы?» — поинтересовалась Ира.

«Афганистан 2.0», — отреагировал Эдуард.

«Не, Афганистана не будет, они сдадутся сразу…» — написал Сергей.

«Самое смешное, что в случае реального наступления РФ Зеленский первый… [сбежит] из Украины, но оно там что-то еще просит…» — посетовал Евгений З.

«Не помогло это оружие противникам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), откуда уверенность, что оно поможет или вообще тут будет полезно?» — интересуется Dmitry D.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Что значит Украина попросила? От имени кого выступают эти просильщики? Моего голоса там нет!» — написал ИN.

«Страна-побирушка», — отреагировал один из комментирующих.

«Ой как символично!..» — с сарказмом подытожил Сергей В.

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Напомним, ранее член комитета Сената США по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что нападение России на Украину может стать для РФ повторением «афганского урока».