София, 7 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В 2021-м году валовый внутренний продукт Болгарии вырос по сравнению с прошлым годом на 4,6%, что позволяет экспертам говорить об улучшении экономической ситуации в стране в целом. Об этом 7 декабря пишет софийская газета «24 часа».

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По данным Национального статистического института (НСИ) Болгарии, только в третьем квартале 2021-го экспорт товаров и услуг в стране вырос 6,8%, а импорт — на 12,7%.

Кроме того, аналитики зафиксировали увеличение доли аграрного сектора в добавленной стоимости, а также повышение конечного потребления товаров и услуг. Предполагается, что в ближайшее время реализация новых социальных проектов государства позволит снизить объемы инфляции и уровень безработицы в Болгарии.

Между тем, Болгария по-прежнему, наряду с Румынией и Грецией, является самой бедной страной Евросоюза. Торговый дефицит Болгарии составляет $4,4 млрд, а внешний долг Софии превысил 41 млрд евро.