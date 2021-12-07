Париж, , 14:02 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство планирует приступить к вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. По сообщению BFM TV, вакцинация начнется в декабре и будет проходить на добровольной основе.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Для 360 000 детей, которые подвержены серьезному риску заражения вирусом, вакцинация начнется 15 декабря», — заявил премьер-министр страны.

Первая поставка вакцины Pfizer, подходящих для вакцинации детей, будет произведена 13 декабря. Ранее министр здравоохранения Франции пригласил родителей связаться с врачами, чтобы узнать, попадает ли их ребенок в приоритетную категорию.

Начиная с 20 декабря, власти Франции намерены приступить к вакцинации 6 миллионов детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главного управления здравоохранения Франции, полную вакцинацию от коронавируса в стране прошли 51 032 815 человек.

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