Тбилиси, 7 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари ответил на призыв бывшего президента страны Михаила Саакашвили к «национальному примирению». Своё предложение депутат 7 декабря сделал публично через журналистов.

Цитата из видео на YouTube Саакашвили и галстук

По словам Субари, он считает идею примирения приемлемой, но сначала Саакашвили должен загладить вину перед теми, кто погиб или пострадал из-за него.

«Я предоставлю ему контактные телефоны родственников всех людей, которые были убиты по его личному приказу на улице, которых пытали, насиловали в тюрьме, чтобы извиниться перед всеми, принять от них прощение», — сказал депутат.

Он также отметил, что вторым условием для примирения с Саакашвили является отбытие им тюремного срока за совершённые преступления.

Напомним, накануне на подтверждённой странице в Facebook Саакашвили было опубликовано заявление, в котором тот грозил властям обострением политической борьбы в стране. Также экс-президент призвал руководство Грузии «переходить к национальному примирению, пока не поздно».