Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного архитектора областного центра Романа Илюгина. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По делу о халатности фигуранту присуждён штраф в размере 100 тыс. рублей. От назначенного наказания бывший чиновник освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По делу о превышении должностных полномочий Илюгину назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение года. Илюгин не имеет права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях в течение двух лет.

Приговор в законную силу не вступил. Роман Илюгин намерен обжаловать решение суда.