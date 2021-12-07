Казань, , 14:22 — REGNUM В Татарии количество жителей, прошедших иммунизацию от коронавируса за сутки превысило 26 тыс. человек. Об этом 7 декабря сообщает республиканский минздрав.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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Всего в регионе вакцинированы от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 115 тыс. 923 человека, прирост за сутки составил 26 010 жителей. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 654 тыс. 123 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 7 декабря зарегистрировали 39 657 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 32 864 ковид-пациента, скончались 1307 носителей вируса.

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