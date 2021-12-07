Томск, 7 декабря 2021, 14:00 — REGNUM Ещё три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 декабря в региональном оперштабе.
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По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали 640 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 57 422 носителя коронавируса, выздоровели 41 622 человека.
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