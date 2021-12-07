Магас, , 14:37 — REGNUM В Ингушетии растет число призывников, которые не спешат отдать свой долг Родине и уклоняются от службы в армии. Эта ситуация может привести к невыполнению плана по отправке в войска для несения срочной службы. Вопрос обсудили на расширенном заседании парламентского комитета по вопросу призывной кампании, сообщили 7 декабря в пресс-службе Народного собрания.

Новобранцы Mil.ru

По словам военного комиссара Ингушетии Тимура Местоева, на местах отмечается неэффективная работа военно-учетных столов, что позволяет молодежи уклоняться от своей обязанности по защите родины.

«Норма призыва граждан на военную службу, установленная для Республики Ингушетия на осенний призыв 2021 года, составляет 200 человек, из них водителей категории «С» — 20 человек. Однако есть вероятность, что не удастся набрать нужное число новобранцев», — приводит слова военкома пресс-служба парламента.

Депутаты приняли решение призвать руководство муниципалитетов к принятию совместных мер с МВД по оповещению и розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.