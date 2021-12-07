Салехард, 7 декабря 2021, 13:56 — REGNUM На Ямале вакцина от ротавируса включена в прививочный календарь региона. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Привиться от ротавирусной инфекции можно бесплатно в любых клиниках региона.
«В садике достаточно заболеть одному ребёнку, и всю группу приходится закрывать на карантин. Нам важно, чтобы все наши дети были здоровы, поэтому мы добавили вакцинацию от ротавирусной инфекции в наш прививочный календарь. Теперь привиться от нее можно будет везде абсолютно бесплатно», — сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.
Глава региона отметил, что в ЯНАО бесплатно вакцинируют от 21 болезни. Также добавлена ревакцинация от коклюша. В этом году будет введена прививка от вируса папилломы для девочек.