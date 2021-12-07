Москва, , 14:17 — REGNUM Блогер Карина Каспарянц пожаловалась на задержку выплаты денег от Министерства туризма Бахрейна. Она опубликовала серию постов в историях личного Instagram-аккаунта 7 декабря.

Блогер Карина Каспарянц

По словам Каспарянц, ещё в 2019 году власти Бахрейна предложили ей посетить страну — за это они пообещали заплатить ей более 1 млн рублей (€16 тыс.). «Эти ребятки уже два года не платят и не дают влог выставить… Мы хорошо провели время, поэтому я сильной злости на них не держу, но они некрасиво очень поступили», — говорит блогер.

«Мир блогинга дошёл до того, что блогеры не только соглашаются на туры, но ещё и берут за это деньги. Только не с брендов, а со стран», — объясняет ситуацию Каспарянц. По её словам, государство заинтересовано в том, чтобы на его территорию приехал блогер — он расскажет «как тут красиво», что увеличит поток туристов.

ИА REGNUM напоминает, что Карина Каспарянц является Instagram-блогером — она рассказывает о путешествиях. На данный момент на страницу Каспарянц подписаны более 1 млн человек.

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