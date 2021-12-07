Калуга, , 14:23 — REGNUM В Калужской области из-за высокой заболеваемости респираторными инфекциями в отдельных классах общеобразовательных учебных заведений учащиеся были переведены на дистанционное обучение, сообщает 7 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Управления Роспотребназдора по региону.

Дистанционное обучение © ИА REGNUM

Всего на дистанционное обучение учащихся 136 классов в 28 школах: в Калуге — 80 классов в 16 школах, в Обнинске — восемь классов в трёх школах, 31 класс в двух школах в Боровском районе, 11 классов в трёх школах в Людиновском районе, четыре класса в двух школах в Ферзиковском районе и по одному классу — в одной школе в Износковском и Куйбышевском районах.

В ведомстве отметили, что в области зарегистрировано два случая гриппа у детей в возрасте 3−6 и 7−14 лет, проживающих в Калуге. Оба случая лабораторно подтверждены, идентифицирован вирус сезонного гриппа (H3N2). По данным мониторинга за ходом прививочной компании против гриппа, в Калужской области к 2 декабря привиты 457 383 человека, охват прививками составил 45,7%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области учащихся переводят на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ