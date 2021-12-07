Москва, , 13:55 — REGNUM Китай согласовал с Международным олимпийским комитетом (МОК) жёсткие ограничения в связи с пандемией, которые ограничивают доступ официальных лиц. Об этом 7 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

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«Трудно сказать, насколько это бойкот, потому что Олимпиада проходит в достаточно жёстких ограничениях из-за пандемии», — сказал Песков.

Он отметил, что Китай как организатор соревнований уже давно согласовал с МОК вариант, при котором официальные лица приглашаться не будут.

По его словам, американские спортсмены смогут принять участие в Играх, это в их интересах, поскольку Олимпиада пройдёт с ними или без них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. В МОК заявили, что признают право стран на подобные решения. Китай, свою очередь, выразил резкое недовольство решением США и пригрозил принять контрмеры.

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