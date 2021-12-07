Сеул, 7 декабря 2021, 13:55 — REGNUM В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом японских законодателей в синтоистский храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.
«Мы обеспокоены тем, что представители японского правительства вновь отдали дань уважения солдатам в храме Ясукуни, который считается символом японского милитаризма», — сообщили пресс-секретарь министерства Чхве Ён Сам.
По сообщению ежедневной японской газеты Sankei Shimbun, 7 декабря в 80-ю годовщину нападения на Перл-Харбор 99 политиков посетили храм Ясукуни. Это первый групповой визит законодателей в синтоистский храм с октября 2019 года.
В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.