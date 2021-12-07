Сеул, , 13:55 — REGNUM В Южной Корее выразили обеспокоенность визитом японских законодателей в синтоистский храм Ясукуни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

Храм Ясукуни Toshihiro Gamo

«Мы обеспокоены тем, что представители японского правительства вновь отдали дань уважения солдатам в храме Ясукуни, который считается символом японского милитаризма», — сообщили пресс-секретарь министерства Чхве Ён Сам.

По сообщению ежедневной японской газеты Sankei Shimbun, 7 декабря в 80-ю годовщину нападения на Перл-Харбор 99 политиков посетили храм Ясукуни. Это первый групповой визит законодателей в синтоистский храм с октября 2019 года.

В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,46 млн солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, среди них имена 14 военных преступников Второй мировой войны.