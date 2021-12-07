Москва, 7 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Вопрос о возможности трубопроводных поставок газа «Роснефти» в Европу прорабатывается. Об этом сегодня, 7 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Он подтвердил, что эта тема, действительно, прорабатывается в российском правительстве.

«О сроках реализации поручения президента пока ничего не могу сказать. Это служебное поручение», — отметил Песков.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать предложение «Роснефти» об экспорте компанией газа в Европу в объеме до 10 млрд кубометров в год

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