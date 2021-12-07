Уфа, 7 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Башкирии (кроме ЗАТО Межгорье) с 1 января 2022 года составит 15 973,5 рубля. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Pixabay.com Маленькая зарплата

Сообщается, что с 1 января 2022 года в России установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 13 890 рублей в месяц. Новый минимальный размер оплаты труда установлен Федеральным законом от 6 декабря 2021 года №406-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».

Отмечается, что сверх минимального размера оплаты труда осуществляется начисление районных коэффициентов и процентных надбавок в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«Таким образом, с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда в Республике Башкортостан (кроме ЗАТО Межгорье) с учетом районного коэффициента составит 15 973,5 рубля», — сообщает пресс-служба.