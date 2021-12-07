Москва, , 14:03 — REGNUM Косвенных подтверждений от властей США о возможном введении новых антироссийских санкций нет, поэтому на соответствующие сообщения пока не стоит реагировать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 декабря журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений [от] Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — отметил Песков.

По его словам, пристрастие США к «санкционным упражнениям» известно, а предсказуемость Вашингтона в этом плане оставляет желать лучшего. Сообщение о возможных санкциях исходило от телекомпании CNN, и Кремлю неизвестно, это «утка» или «целенаправленный слив».

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не будут вести разговор, «исходя из эмоционального настроя». Поэтому сообщения о новых антироссийских санкциях вряд ли повлияют на настроение российского лидера перед переговорами с Байденом, намеченными на 7 декабря.

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